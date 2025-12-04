Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu! Derbinin hakemi Yasin Kol maç aldı mı?

Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasındaki karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

5 ARALIK CUMA

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 ARALIK CUMARTESİ

14.30 ikas Eyüpspor - Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

17.00 Tümosan Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 RAMS Başakşehir FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 ARALIK PAZAR

14.30 Gençlerbirliği - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır