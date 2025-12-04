Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasındaki karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
5 ARALIK CUMA
20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen
6 ARALIK CUMARTESİ
14.30 ikas Eyüpspor - Zecorner Kayserispor: Yasin Kol
17.00 Tümosan Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 RAMS Başakşehir FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
7 ARALIK PAZAR
14.30 Gençlerbirliği - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
8 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor - Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır