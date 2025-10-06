BEŞİKTAŞ DERBİDEN BİR PUANLA AYRILDI Avrupa mesaisi nedeniyle iki maçı ertelenen Beşiktaş, Süper Lig'de şu ana kadar 7 karşılaşmaya çıktı. Eyüpspor, Başakşehir, Kayserispor ve Kocaelispor'u mağlup eden siyah-beyazlılar; Alanyaspor ve Göztepe karşısında mağlup oldu. Galatasaray derbisinde ise sahadan 1 puanla ayrılan Kartal, 1 maçı eksik şekilde zirvenin 9 puan gerisinde bulunuyor.