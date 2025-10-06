Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. Haftanın en dikkat çeken sonuçları arasında Galatasaray-Beşiktaş derbisinde alınan 1-1'lik beraberlik, Fenerbahçe'nin Samsun deplasmanında golsüz eşitlikle yetinmesi ve Trabzonspor'un Kayserispor'u 4-0 mağlup etmesi yer aldı.
GALATASARAY İLK KEZ PUAN KAYBETTİ
Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Ligde üst üste 7 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 8. haftada sahasında Beşiktaş karşısında 1-1 berabere kalarak ilk kez puan kaybetti. Bu sonuçla Okan Buruk'un ekibi 22 puana yükselirken liderliğini sürdürdü.
FENERBAHÇE SAMSUN'A TAKILDI
Yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde sezona iddialı giren Fenerbahçe, 8 haftada 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, son olarak Samsunspor deplasmanında golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Göztepe, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Samsunspor maçlarında puan kaybeden Kanarya, topladığı 16 puanla Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
BEŞİKTAŞ DERBİDEN BİR PUANLA AYRILDI
Avrupa mesaisi nedeniyle iki maçı ertelenen Beşiktaş, Süper Lig'de şu ana kadar 7 karşılaşmaya çıktı. Eyüpspor, Başakşehir, Kayserispor ve Kocaelispor'u mağlup eden siyah-beyazlılar; Alanyaspor ve Göztepe karşısında mağlup oldu. Galatasaray derbisinde ise sahadan 1 puanla ayrılan Kartal, 1 maçı eksik şekilde zirvenin 9 puan gerisinde bulunuyor.
TRABZONSPOR ÇIKIŞTA
Bordo-mavili ekip, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü ve puanını 17'ye yükseltti.