Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında gözler Konya’da oynanacak kritik karşılaşmaya çevriliyor. Tümosan Konyaspor, sahasında Hesap.com Antalyaspor’u ağırlamaya hazırlanırken, her iki takım da haftayı puan kaybı yaşamadan kapatmak istiyor. Çağdaş Atan yönetiminde toparlanma sinyalleri vermek isteyen yeşil-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında sezonun ilk galibiyetine uzanarak puanını 17’ye çıkarmayı hedefliyor. Öte yandan Erol Bulut’un çalıştırdığı Antalyaspor cephesinde de hedef net: Deplasmandan 3 puanla dönüp yeniden ivme kazanmak. Peki, Konyaspor-Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçı 24 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Deniz, Andzouna, Utku, Uğurcan, Guilherme, Jo, Melih, Bardhi, Stafanescu, Muleka, Umut Nayir

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Gianetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Abdülkadir, Soner, Saric, Cvancara, Boli