Şampiyonlar Ligi ikinci maçında evinde Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın, İngiliz ekibiyle yapacağı maçta düdük çalacak hakem açıklandı.
Galatasaray-Liverpool maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TAKIMLARIMIZ VE SONUÇLAR:
24.10.2024 Fenerbahçe 1-1 Manchester United
06.07.2024 Hollanda 2-1 Türkiye
16.08.2017 Başakşehir 1-2 Sevilla
10.03.2016 Fenerbahçe 1-0 Braga
12.12.2013 Lazio 0-0 Trabzonspor
02.09.2011 Türkiye 2-1 Kazakistan
27.09.2010 Türkiye U17 6-1 Çekya U17
22.09.2010 Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17
