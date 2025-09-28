Metz-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Metz – Le Havre maçı, futbolseverler için heyecan dolu anlar yaşatacak. Ev sahibi Metz, Stade Saint-Symphorien’de sahaya çıkarken, Le Havre deplasmanda puan veya galibiyet elde ederek sezonun önemli bir maçını kazanmayı hedefliyor. Peki, Metz-Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

METZ - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, ev sahibi Metz'in Stade Saint-Symphorien Stadyumu'nda saat 18:15 (TSİ)'de başlayacak.

METZ - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Metz-Le Havre maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Metz'in muhtemel ilk 11'i: Fischer; Colin, Gbamin, Yegbe; Kouao, Stambouli, Deminguet, Tsitaishvili; Hein, Sabaly; Diallo

Le Havre'ın muhtemel ilk 11'i: Diaw; Nego, Sangante, Lloris, Delaine; Seko, A. Toure; Doucoure, Kechta, Soumare; Pizarro

