İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lecce, evinde Bologna'yı konuk edecek. İki takımda ligin ilk haftalarında hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında ise maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lecce-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lecce-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 5. haftasında dikkatler Lecce-Bologna maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Lecce hem de Bologna, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Lecce-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lecce-Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında oynanacak Lecce-Bologna maçı 28 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.