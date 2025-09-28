Rennes-Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Futbolseverler ayrıca maçın canlı yayın bilgilerini ve takip edilebileceği platformları da merak ediyor. Rennes-Lens karşılaşmasını izlemek isteyenler, yayın kanalı ve saat bilgisi sayesinde maçı kaçırmadan takip edebilecek. Futbolseverler, Rennes-Lens karşılaşmasının saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Rennes-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Rennes-Lens maçını takip etmek için tıklayınız.
RENNES-LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rennes-Lens maçı 28 Eylül 2025 Pazar 21:45'te başlayacak.
RENNES LENS MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma BeIN Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak. Stade Rennais-Racing Club de Lens maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Rennes'in muhtemel ilk 11'i: Samba; Brassier, Jacquet, Rouault; Camara, Blas, Cisse, S. Fofana, Merlin; Lepaul, Embolo
Lens'in muhtemel ilk 11'i: Riser; Gradit, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thuavin, Said; R.Fofana