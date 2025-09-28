Rennes-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’in heyecan dolu ve dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Rennes-Lens maçı, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her iki takım da ligde kritik puanlar hedeflediği için, sahaya sürecekleri oyuncu dizilişi ve taktik stratejiler maçın kaderini belirleyecek. Peki, Rennes-Lens maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!