GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Torreira'nın son durumu belli oldu!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçının devre arasında bayılan Lucas Torreira'nın son durumu belli oldu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.09.2025 - 10:11
Alanyaspor maçının devre arasında baygınlık geçirdiği için ikinci yarıya çıkamayan Lucas Torreira'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sıcak havanın da etkisiyle fenalaşan Uruguaylı oyuncu, yerini ikinci yarına Mario Lemina'ya bırakmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre, Uruguaylı yıldızın Liverpool önünde oynamasında herhangi bir engel bulunmuyor.