Süper Lig’de 2025-26 sezonu heyecanı devam ederken, bu haftanın önemli maçlarından biri Fenerbahçe – Hesap.com Antalyaspor karşılaşması olacak. Mücadele öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında muhtemel 11’ler geliyor. Özellikle sarı-lacivertli ekibin hangi futbolcularla sahaya çıkacağı araştırılıyor.

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta kendi sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Taraftarların gözü ise maç öncesinde kadro tercihleri üzerinde. Futbolseverler özellikle "Fenerbahçe – Antalyaspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'de kimler forma giyecek?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'de kimler oynayacak, hangi futbolcular kadroda olacak? Antalyaspor hangi 11'le sahaya çıkacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie, İsmail, Fred, Szymanski, Kerem, Asensio, Nesyri

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Georgiy, Gianetti, Bünyamin, Kenneth, Ceesay, Soner, Abdulkadir, Storm, Safuri, Van De Streek