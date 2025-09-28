Son dönemde yaşanan gelişmeler Fenerbahçe camiasında büyük bir krize işaret ediyor. Takımın önemli yıldızlarından Duran, Asensio, Skriniar, Ederson ve Talisca'nın, kulüp içindeki belirsizlikler ve yönetim değişiklikleri nedeniyle ciddi bir tedirginlik yaşadığı öğrenildi.

Eski Başkan Ali Koç döneminde yıldızlara sözleşmeleri dışında ekstra bonus vaat edildiği, bu durumun oyuncuların motivasyonunu ve kulübe bağlılığını artırdığı belirtiliyordu. Ancak yönetim koltuğunun Sadettin Saran'a geçmesiyle birlikte, bu sözlerin tutarsızlığı ve yeni yönetimin farklı yaklaşımı oyuncular arasında panik yaratmış durumda.