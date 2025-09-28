İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip taraftarı önünde hata yapmak istemezken, zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan Real Sociedad ise 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler, "Rayo Vallecano-Sevilla maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman ve saat kaçta? La Liga maçı hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçları ile devam ediyor. Barcelona ile Real Sociedad kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Barcelona-Real Sociedad maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanacak Barcelona-Real Sociedad maçı 28 Eylül Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Real Sociedad maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Christensen, Martin, Pedri, de Jong, Rashford, Olmo, Ferran, Lewandowski

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez, Gorrotxategi, Kubo, Mendez, Soler, Barrenetxea, Oyarzabal