Konyaspor-Başakşehir maçı tıkla izle | Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşacak. Recep Uçar yönetiminde çıkış arayan Konya ekibi, 3 puan alarak puanını 10'a çıkartmayı hedefliyor. Güçlü rakibine karşı hata yapmak istemeyen Başakşehir ise ligdeki ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Peki, Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor-Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Konyaspor, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Başakşehir, ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı 28 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.