Bundesliga 2025/26 sezonunda kritik bir mücadeleye sahne olacak olan Freiburg-Hoffenheim maçı, iki ekip için de oldukça önemli bir galibiyet fırsatı sunuyor. Her iki takım da ligde orta sıralarda yer alıyor ve alınacak her puan, Bundesliga’daki sıralamalar üzerinde doğrudan etkili olacak.

Freiburg-Hoffenheim maçı, iki ekip için de kritik bir galibiyet fırsatı sunuyor ve Bundesliga'daki sıralamalar üzerinde doğrudan etkisi olacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Freiburg-Hoffenheim maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Freiburg-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Freiburg Hoffenheim maçını takip etmek için tıklayınız.

FREIBURG - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Freiburg ile Hoffenheim arasındaki Bundesliga 2025/26 sezonu 5. hafta maçı, 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 16:30'da başlayacak.

FREIBURG HOFFENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'den futbolseverler, maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı olarak izleyebilir. Yayın şifreli olduğu için erişim için ilgili platformlara abonelik gerekmektedir.

FREIBURG HOFFENHEIM MAÇI NASIL İZLENİR?

Maçı izleyebilmek için S Sport Plus veya Tivibu Spor 2 aboneliğinizin olması gerekiyor. Ayrıca, maç anlık skor ve istatistiklerini SofaScore ve FlashScore gibi sitelerden takip edebilirsiniz. Freiburg-Hoffenheim maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Freiburg'un muhtemel ilk 11'i: Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Holer, Grifo; Matanoviç

Hoffenheim'ın muhtemel ilk 11'i: Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Burger, Avdullahu, Kramaric; Asllani, Lemperle, Toure