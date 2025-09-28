Galatasaray'da 5 büyük sorun! Okan Buruk ne yapacak?
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da düşüncürü bir tablo var. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk, çözmesi gereken beş büyük sorunla karşı karşıya. İşte madde madde ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
1- Okan Buruk'un tercihleri:3'lü savunma formasyonu yine tutmadı ve riskli göründü. Okan Buruk'un oyuncu değişiklikleri eleştiri konusu olurken Alanyaspor maçının son anlarında ciddi sıkıntılar yaşandı.
2- Leroy Sane problemi:Yıllık 12 milyon euro kazanan Leroy Sane kötü performansıyla kredisini erken tüketmek üzere. Alman yıldızın özellikle fiziksel eksikleri göze çarpmaya başladı.
3- Barış Alper Yılmaz geriye gitti:Milli futbolcu transfer sürecinden olumsuz etkilendi. Ligde forma girdi ancak çıkmadığı idmanlar ve kaçırdığı maçlar onu hem mental hem de fiziksel olarak geriye götürdü.
4- Mauro Icardi hazır değil:Alanya'da klas bir gole imza attı ancak fiziksel açıdan hala iyi durumda değil ve bu durum takım savunmasını da olumsuz yönde etkiliyor.
5- Gabriel Sara ve Mario Lemina'nın formu:Ne Sara ne de Lemina istenen düzeyde değil. Torreira orta sahada çok yalnız kaldı. Bu durum Okan Buruk'u düşündürüyor.