İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Milan, evinde Napoli'yi konuk edecek. İki takımda ligin ilk haftalarında hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında ise maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Milan-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 5. haftasında dikkatler Milan-Napoli maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Massimiliano Allegri ve Antonio Conte'nin öğrencileri, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Milan hem de Napoli, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Milan-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında oynanacak Milan-Napoli maçı 28 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. San Siro'da oynanacak Milan-Napoli maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MILAN-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan, Rabiot, Modric, Fofana, Saelemaekers, Pulusic, Gimenez

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Höjlund