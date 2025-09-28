Haberler Fenerbahçe Haberleri FENERBAHÇE HABERİ: İşte Tedesco'nun sözleşme şartları! Maliyeti cep yakacak

FENERBAHÇE HABERİ: İşte Tedesco'nun sözleşme şartları! Maliyeti cep yakacak Fenerbahçe'de, yeni yönetimin gelmesiyle bileti kesilen Domenico Tedesco'nun tazminatındaki gerçek ortaya çıktı. 2 yıllık sözleşme karşılığında 2.5 milyon Euro'ya imza atan İtalyan çalıştırıcıya kontrat gereği 1 senelik ücreti ödenecek. Bu rakam yardımcılarıyla birlikte 4 milyon Euro'yu bulacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı sonrası gönderilmesi beklenen Domenico Tedesco'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Yapılan mukaveleye göre; iki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir senelik maaşını alacak olan İtalyan hocanın, buna rağmen yardımcılarıyla birlikte maliyeti cep yakacak.

Sabah'ın haberine göre, 40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon Euro ücrette anlaşan eski yönetim, teknik ekibine ise 1.5 milyon Euro ödeme karşılığında sözleşme yaptı. Başkan Sadettin Saran, Samandıra'yı sil baştan oluşturmak isterken teknik heyetteki değişimin maliyeti 4 milyon Euro'yu (195 milyon TL) bulacak.