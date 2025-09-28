28 Eylül 2025, Pazar REHA KAPSAL











Lider! Trabzonspor son üç haftada galibiyet alamaması Karagümrük maçının önemi bir kat daha artırmıştı. Çünkü alınacak üç puan hem moral olacaktı hem de ligin üst sıralarından kopmamak açısından çok önemliydi. İlk yarı bordo mavililerin üstünlüğü ile geçti. Oyunu kontrol ettiler. Hücumda genelde sağ kulvarı kullandılar. İkili, yeri geldiğinde üçlü oyunlarla rakibine üstünlük sağladılar. Doğru planlarla rakibe zafiyet oluşturdular. Tüm gollerin hazırlığının bu kulvardan gelmesi tesadüf değildi. Bu üstünlük net bir şekilde istatistiklere de yansıdı. İkinci yarı daha keyifli bir oyun seyrederiz derken, yine bordo mavililer oyundan düştü. Maçın son bölümüne 4-1 girildi ama bu kötü sinyaller son bölümde de yine ortaya çıktı. Sonuçta iki gol birden yedi bordo mavililer. Orta saha düştü. Burayı iki oyuncu ile kontrol edemezsin. Bir de Folcarelli ve Oluai'nin savunmaları iyi değil. Pres yapamıyorsan ki yapılmadı, top ve adam odaklı alanı belirli bir bölgede takım halinde kompakt karşılamak en doğrusu. Hatalı savunma yerleşimi ve bireysel hatalardan iki gol yenildi. Bir takım mağlup olurken eksiklerini zaten görür. Esas galip geldiğinde bunu görmek başarıya giden yolda en önemli faktördür. Oluai çabuk ve top tekniği iyi oyuncu. Yalnız 8 ve 10 numara pozisyonuna daha uygun gibi duruyor. Onuachu tartışmasız takımın her şeyi... Yalnız saha içinde değil oyundan çıktığı anlarda ekrana geldiğinde takımı için gösterdiği tepki orada da tam bir takım oyuncusu ve (Lider) gibi davranması, o boyla attığı biri jeneriklik iki gol, ilki belki de sezonun en güzel golüne aday olacak olmasına rağmen, hatta alınan üç puanın da önüne geçen onun kazanma tutkusu ve isyanı ve de arkadaşlarına armasına sahip çıkması çok önemli idi.