ZEKİ UZUNDURUKAN - ZLATAN ONUACHU!
Trabzonspor'un ilk yarının uzatma dakikalarında kazandığı penaltıyla ilgili başlamak istiyorum. Bu pozisyonda Atakan Çankaya, Onuachu'yu ceza sahasında yaklaşık 25-30 saniye şiddetli bir biçimde çekip yere indirmeye çalışıyor. Onuachu'nun düşmeye niyeti yok, topa vurmak istiyor. Karagümrüklü Atakan ise topla oynamak yerine Onuachu'yu devirmeye çalışıyor. Hakem Mehmet Türkmen de doğal olarak yapılması gerekeni yapıp penaltıyı veriyor.
Asıl rezillik bundan sonra başlıyor. VAR Odası'ndaki Erkan Özdamar, Mehmet Türkmen'i monitöre çağırıyor. Hakem gözünün önündeki pozisyona penaltıyı vermiş. Sen neden hakemi çağırıyorsun, neyi izletiyorsun be kardeşim! Söz konusu Trabzonspor olunca, buz gibi penaltısını bile iptal ettirebilmek için VAR'a çağırıyorsun! Bir umut, belki Mehmet Türkmen'in aklına girip, penaltı kararından vazgeçiririm diye mi düşündün? Bunu yapmayın kardeşim; yeter artık! Arda Kardeşler faciasından hiç mi ders almadınız siz! Trabzonspor nizami gol atıyor, vermiyorsunuz; buz gibi penaltı kazanıyor, iptal ettirmeye çalışıyorsunuz! Bu gerçekten çok ayıp! Yettiniz artık! Başka kapıya...
Maça gelirsek; Onuachu yine sanat eseri, muazzam bir gol attı. İri fiziği ve uzun boyuna rağmen, yeşil sahalarda bu kadar atletik bir golcü daha yoktur! Toplara vururken, adeta bir cimnastikçiye dönüşüyor. Dün Pina'nın ortasında adeta bir İbrahimovic golü attı. Onuachu'nun röveşata vuruşu, gözlerimizin pasını sildi. Zihnimizi açtı! Gerçekten defalarca izlesek doyamayız bu vuruşa! Felipe Augusto'yu oynadığı her maçtan sonra övmüştüm. Dün de müthişti. Bir gol attı, çok çalıştı. Özellikle attığı gol öncesinde Pina ile verkaçı derslikti. Dün ilk kez Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan Oulai'yi de çok beğendim. İlk yarıda Karagümrük kalesine süper bir vuruşu da vardı, Grbic'in muazzam çıkardığı...
Çok hareketli, çok zeki, kıvrak bir oyuncu Oulai. Daha ilk maçında klasını ortaya koydu. Trabzonspor, 19 yaşındaki bu oyuncuya 5.5 milyon euro vermekle çok haklıymış. İyi bir sezon geçirirse, büyük paralara satılabilir. Bordo-mavililer, genelde Pina, Zubkov kanadından rakip kalede etkili oluyor. Dün de bu kanadı (sağ kanadı) çok iyi kullandılar. Arif Boşluk iyi bir sol bek olacak. Ama çok çalışması lazım. Mustafa Eskihellaç'ın yokluğu da dün hissedildi.
Sikan'ın attığı gol önemli. Ukraynalı futbolcuya moral oldu. Arkadaşlarının yanına gelip Sikan'ı özel kutlaması anlamlıydı. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim, son bölümde yapılan facia hatalar Trabzonspor'a hiç yakışmadı. Sonuç olarak Trabzonspor, İstanbul'dan kazanarak dönmesini bildi. Hem de son bölüm hariç iyi futbol oynayarak. Üç maçtır dinen Fırtına, dün Olimpiyat Stadı'nda esti. Fatih Tekke de rahat bir nefes aldı.
REHA KAPSAL - LİDER!
Trabzonspor son üç haftada galibiyet alamaması Karagümrük maçının önemi bir kat daha artırmıştı. Çünkü alınacak üç puan hem moral olacaktı hem de ligin üst sıralarından kopmamak açısından çok önemliydi. İlk yarı bordo mavililerin üstünlüğü ile geçti. Oyunu kontrol ettiler. Hücumda genelde sağ kulvarı kullandılar. İkili, yeri geldiğinde üçlü oyunlarla rakibine üstünlük sağladılar. Doğru planlarla rakibe zafiyet oluşturdular. Tüm gollerin hazırlığının bu kulvardan gelmesi tesadüf değildi. Bu üstünlük net bir şekilde istatistiklere de yansıdı. İkinci yarı daha keyifli bir oyun seyrederiz derken, yine bordo mavililer oyundan düştü.
Maçın son bölümüne 4-1 girildi ama bu kötü sinyaller son bölümde de yine ortaya çıktı. Sonuçta iki gol birden yedi bordo mavililer. Orta saha düştü. Burayı iki oyuncu ile kontrol edemezsin. Bir de Folcarelli ve Oluai'nin savunmaları iyi değil. Pres yapamıyorsan ki yapılmadı, top ve adam odaklı alanı belirli bir bölgede takım halinde kompakt karşılamak en doğrusu. Hatalı savunma yerleşimi ve bireysel hatalardan iki gol yenildi. Bir takım mağlup olurken eksiklerini zaten görür. Esas galip geldiğinde bunu görmek başarıya giden yolda en önemli faktördür. Oluai çabuk ve top tekniği iyi oyuncu.
Yalnız 8 ve 10 numara pozisyonuna daha uygun gibi duruyor. Onuachu tartışmasız takımın her şeyi... Yalnız saha içinde değil oyundan çıktığı anlarda ekrana geldiğinde takımı için gösterdiği tepki orada da tam bir takım oyuncusu ve (Lider) gibi davranması, o boyla attığı biri jeneriklik iki gol, ilki belki de sezonun en güzel golüne aday olacak olmasına rağmen, hatta alınan üç puanın da önüne geçen onun kazanma tutkusu ve isyanı ve de arkadaşlarına armasına sahip çıkması çok önemli idi.
MUSTAFA ÇULCU - MOURINHO'NUN YANINA GÖNDERİN
Mehmet Türkmen FIFA kokartı ile bir sezonu tamamladı. Ancak hiçbir gelişme gösteremiyor, yerinde sayıyor hatta geriye gidiyor. Yer almayı nereye koşacağını pozisyon takibi, faulü, kartın ne olduğunu kısacası futbolu bilmiyor. Trabzonspor 5'de Olaigbe-Esgaio pozisyonunda penaltı bekledi. Devam kararı doğru. 53'de Savic-Balkovic pozisyonunda faul yok, faul verdi Savic'e sarı gösterdi.
29, 33, 44, 45'de Atakan el-kol alttan tekme sarıp sarmalama ve Onuachu'yu durdurmaya çalıştı. Hakem bu eşleşmeyi proaktif hakemlik yapıp çözemedi önlem alamadı. Taaa ki Onuachu hakemi uyarana kadar! Sonra bu iki oyuncu arasında en hafif mücadeleye 45+2'de Trabzon lehine penaltı verdi. Bir Mehmet Türkmen penaltısıydı kabul görmedi. VAR altta kalır mu o da işgüzarlık yaptı devreye girdi. Hakem pozisyonu izledi Onuachu'nun koluna temas eden toptan önce Atakan çekiyor diyerek penaltı kararının arkasında durdu. Penaltı 6 dakikada ancak atıldı. Penaltıyı gösterirken çok kötü bir beden dili kullandı ne olduğunu zor anladık.
Ugrekhelidze'nin 34'de Zubkov'a kontrolsüz hareketi net sarıydı vermedi. Mehmet Türkmen'i gelişmesi için yetkililerden ricam ya alın karşınıza hakemliği anlatın öğretin ya da kendisini çok beğendiğini söyleyen Mourinho'nun yanına Portekiz'e gönderin. Belki orada Mourinho'nun yanında gelişir!