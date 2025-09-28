Rayo Vallecano'dan Jorge de Frutos için Beşiktaş'a ret cevabı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kanat rotasyonunu Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Jota Silva ve El Bilal Toure gibi isimlerle genişleten Beşiktaş'ta, yapılan tekliflerden bir tanesinin reddedildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminde kanat rotasyonu için yoğun bir uğraş vererek Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Jota Silva ve El Bilal Toure gibi 4 yeni ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta, listedeki isimlerden bir tanesine yapılan teklifin reddedildiği ortaya çıktı.

Diairo de Granada'nın haberine göre siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminin son günlerinde Rayo Vallecano'nun en etkili oyuncularından biri olarak görülen Jorge de Frutos için teklif yaptı.

YAPILAN TEKLİF

İspanyol ekibi, 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık olarak yöneltilen teklifi kesin bir dille reddetti. Haberde, İspanyol oyuncunun Nottingham Forest ve Olympiakos'tan da 10 milyon euro'nun üzerinde teklifler aldığı fakat Rayo'nun bu teklifleri reddettiğinin altı çizildi.

MİLLİ TAKIMA KARŞI OYNAMIŞTI

28 yaşındaki oyuncu, İspanya formasıyla milli takımımıza karşı 6-0'lık karşılaşmada oyuna 68. dakikada dahil olmuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon Rayo Vallecano ile 7 maçta görev alan de Frutos, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O HABER