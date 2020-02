Süper Lig ve ve TFF 1. Lig'de işitme engelliler için bir dakikalık 'sessizlik'

Süper Lig ve TFF 1. lig'de bu hafta farkındalık yaratmak amacıyla işitme engelliler için bir dakika boyunca sessizlik duruşu gerçekleştirilecek. 18 maçta futbolcular ve işitme engelli çocuklar birlikte İstiklal Marşı’na işaret diliyle eşlik edecek.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 24'üncü ve 25'inci hafta oynanacak 18 maçta futbolcular maça işitme engelli çocuklar ile birlikte 'İşitme Kaybının Seni Sınırlamasına İzin Verme' yazılı pankartlarla çıkacak. Seyircilerin de bir dakika boyunca sessizlik duruşu gerçekleştireceği maçlarda öğrenciler İstiklal Marşı'na işaret diliyle eşlik edecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Odyoloji Bölümü ve İstanbul Odyologlar Derneği '3 Mart Dünya İşitme Günü' için yeşil sahalara iniyor. Her yıl, '3 Mart Dünya İşitme Günü'nde işitme sorunları ile ilgili farkındalığı arttırmak adına çalışmalar yapan İAÜ Odyoloji Bölümü ve Odyoloji Kulübü öğrencileri bu yıl Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ortak bir projeye imza attı. Proje kapsamında, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 24'üncü ve 25'inci Hafta'da oynanacak 18 maçta futbolcular maça ellerinde "İşitme Kaybının Seni Sınırlamasına İzin Verme - Don't Let Hearing Loss Limit You" yazan pankartla çıkacaklar.

"500 BİN KİŞİYE ULAŞACAĞIZ"

Dünyada milyonları peşinden sürükleyen popüler şeyin futbol olduğunu ve futbolu merkezlerine bu yüzden aldıklarını dile getiren İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı ve İstanbul Odyologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Özlem Konukseven, "3E logolu "İşitme Kaybının Seni Sınırlamasına İzin Verme - Don't Let Hearing Loss Limit You" yazan pankartlarla sahaya çıkacağız. Erken İşitme Taraması, Erken İşitme Cihazı, Erken İşitme ve Konuşma Rehabilitasyonu yazılı pankartlarımızla 3E farkındalığı yaratmak istiyoruz. Türkiye'de oynanacak tüm maçların toplamında 500 bin seyirci bekleniyor. 15 milyon kişi de televizyon seyircisi olacak. Büyük bir populasyonla işitme sağlığı farkındalığını oluşturacağız" dedi.

"BİN BEBEKTEN 3'Ü İŞİTME ENGELLİ DOĞUYOR"

Ailelere de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Konukseven, "Eğer çocukları işitmiyorsa, kapı sesine koşmuyorsa, telefonun sesine tepkisiz kalıyorlarsa, anneler çocuklarını iki kere tekrarlattırıyorsa, konuşmayı ve sesin nerden geldiğini anlamıyorlarsa mutlaka çocuklarına işitme testi yapsınlar. Çünkü her bin bebekten 2'si 3'ü işitme engelli doğuyor. Okul çağında bu oran yüzde 5'e 6 ya yükseliyor. Çünkü okul çağında geçirilen hastalıklar, okul çağında oluşan kazalar, yanlış ilaç kullanımları, 100 çocuktan 5- 6'sında işitme engeli oluşturuyor. Okul çağında eğer biz önlem alabilirsek yüzde 60 oranında işitme engelini önlüyoruz. Biz bu farkındalığı oluşturmaya çok önem veriyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Konukseven, sözlerine şöyle devam etti:

"2008'den beri yeni doğan işitme taraması yaptırıyoruz. Binde 10 işitme taramasında; biz ilk bir ayda bütün işitme testlerini yaptırıyoruz, üçüncü ayda işitme kaybı tanısı koyuyoruz, 6'ncı ayda da mutlaka bebeğin işitme cihazı ya da işitsel implantla cihazlanmasını istiyoruz. Daha sonrada hemen işitme ve konuşma rehabilitasyonunu almasını istiyoruz. Bu bireylerin, sosyal bir birey olarak iletişim kuran, işitebilen bireyler olarak topluma kazandırılması biz odyologların görevi."

Türkiye'de 897 tane devlet hastanesi olduğunu ancak 179 odyoloğun istihdam edildiğini belirten Konukseven, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da her hastaneye en az 2 odyolog istihdamı istediklerini belirtti.

