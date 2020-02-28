28 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Spor camiası şehitlerimize ağlıyor! Başımız sağ olsun

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca askerlerimize düzenlenen hava saldırısı sonrasında 33 Mehmetçiğimiz şehit düştü. Bu kahreden haberin ardından spor camiası da başsağlığı mesajları paylaştı...

Giriş Tarihi: 28.02.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 09:42
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Spor camiası şehitlerimize ağlıyor! Başımız sağ olsun
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Spor camiası şehitlerimize ağlıyor! Başımız sağ olsun
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Spor camiası şehitlerimize ağlıyor! Başımız sağ olsun
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Spor camiası şehitlerimize ağlıyor! Başımız sağ olsun
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Spor camiası şehitlerimize ağlıyor! Başımız sağ olsun
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