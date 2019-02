Galatasaray 3-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Spor Toto süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Galatasaray, TT Stadı'nda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Diagne (Pen.), Hüseyin (K.K.) ve Belhanda atarken Trabzonspor'un tek golü Rodallega'dan geldi.

Galatasaray bu galibiyet puanını 39'a yükselterek zirve takibini sürdürürken Trabzonspor, 33 puan ile 5.sıradaki yerini korudu.



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez maça çıktı.

Ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle alınan Senegalli futbolcu, cezasının tamamlanmasıyla teknik direktör Fatih Terim tarafından Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirildi.

Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da ligde 20. haftadaki Aytemiz Alanyaspor ile kupadaki Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkamadı.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, Süper Lig'deki son maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı olan Mariano Filho, müsabakanın kadrosunda yer almazken, Kostas Mitroglou da yedekler arasında kaldı. Terim, bu oyuncuların yerine Yuto Nagatomo, Ryan Donk ve Mbaye Diagne'yi görevlendirdi.

Öte yandan kart cezalısı Sinan Gümüş de Trabzonspor karşılaşmasında görev yapamadı.

NAGATOMO FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, 48 gün sonra sarı-kırmızılı takımla maça çıktı.

Galatasaray formasını son olarak ligin 17. haftasında 23 Aralık 2018'de Demir Grup Sivasspor karşısında giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda boy gösterdi.

Trabzonspor'a karşı savunmanın solunda görev alan 32 yaşındaki futbolcu, 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahada yer aldı.

Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası'nda finalde mücadele etti. Japonya, Katar'a 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı.

EMRE AKBABA YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray'da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 135 gün sonra bir lig maçının kadrosunda yer aldı.

Süper Lig'de 28 Eylül 2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılan Emre, uzun bir aranın ardından müsabaka kadrosuna girerek yedekler arasında bulundu.

TERİM, 99 GÜN SONRA EVİNDE LİG MAÇINDA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 99 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında takımının başında yer aldı.

Ligin 11. haftasında 2 Kasım 2018'de iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Fatih Terim'e 10 maç ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasıyla söz konusu müsabakadan sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda bir lig maçında takımının başında sahaya çıktı.

Fatih Terim, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşındaki Boluspor maçında taraftarının önüne çıkmıştı. Ligde üst üste Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor deplasmanlarına giden Galatasaray'da Fatih Terim, kupada Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final maçında ise babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle görev yapamamıştı.

GALATASARAY TRİBÜNLERİNDE ANLAMLI PANKARTLAR

Galatasaraylı taraftarlar, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı andı. Taraftarlar tribünde İngilizce "Rest in Peace Emiliano Sala" yazılı pankart açtı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında yaşamını yitirenler için de "Our Condolences Are With You Flamengo" yazılı pankartı astı.

Tribünde ayrıca "Kartal'daki bina çökmesi sonucu vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun" pankartı da yer aldı.