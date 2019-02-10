10 Şubat 2019, Pazar
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Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: "Sorun değil"
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın evinde Trabzonspor'u ağırladığı maçın 18. dakikasında sarı kırmızılı ekip penaltı kazandı. Pozisyonla ilgili tartışmalar devam ederken bordo mavili ekipte Yusuf Yazıcı'nın Arda Akbulut'la olan diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 10.02.2019 19:50 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 19:52
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