10 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: "Sorun değil"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın evinde Trabzonspor'u ağırladığı maçın 18. dakikasında sarı kırmızılı ekip penaltı kazandı. Pozisyonla ilgili tartışmalar devam ederken bordo mavili ekipte Yusuf Yazıcı'nın Arda Akbulut'la olan diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 10.02.2019 19:50 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 19:52
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Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: Sorun değil

Oldukça yüksek tempoyla başlayan ve öyle de devam eden Galatasaray - Trabzonspor maçının 18. dakikasında Arda Akbulut'un Onyekuru'ya müdahalesi sonrası hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

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Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: Sorun değil

Trabzonsporlu futbolcuların hakeme itiraz ettiği sırada Yusuf Yazıcı genç kaleci Arda Akbulut'un yanına geldi.

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Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: Sorun değil

Maçın 18. dakikasında o detay dikkatlerden kaçmadı.

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Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: Sorun değil

Karara tepki gösteren Arda'yı karşısına alan Yusuf "Sorun değil. Şimdi penaltı atışına konsantre ol" sözleriyle genç kaleciyi teselli etti.

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Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: Sorun değil

İşte o pozisyon...

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