10 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Diagne golle geri döndü

Diagne golle geri döndü
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.02.2019

'in 21. haftasında ile karşılaşıyor.

'in 21. haftasında ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Diagne de bu maçla birlikte ilk kez Galatasaray formasını sırtına geçirdi.

Süper Lig'in ilk yarısında formasıyla 20 gole imza atan yıldız isim, Galatasaray'a olduktan sonra kırmızı kart cezası sebebiyle forma şansı bulamamıştı. Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray için mücadele eden Diagne, bu maçta Aslan adına ilk golüne de imza atmış oldu. Sarı kırmızı ekibin yeni transferi bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 21'e çıkarmış oldu.

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