10 Şubat 2019, Pazar
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"MHK Başkanı gitmezse bu lig bitmez"
Fotomaç gazetesi genel yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'da yayınlanan Devre Arası programında Galatasaray - Trabzonspor maçının ilk yarısında yaşanan pozisyonlarla ilgili konuştu. Uzundurukan "MHK Başkanı Yusuf Namoğlu gitmezse bu lig bitmez" sözleriyle maçın VAR hakemi olarak Bülent Yıldırım'ın görevlendirilmesine tepki gösterdi.
10.02.2019
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