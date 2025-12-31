TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı.
Açıklamaya göre, FIFA kokartı takacak hakemler şu şekilde:
FIFA Hakemi
Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan ,Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak, Hatice Aydın
FIFA Yardımcı Hakemi
Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç, Esra Arıkboğa
FIFA Futsal Hakemi
Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz, Muhammed Furkan Sağlam
FIFA Plaj Futbolu Hakemi
Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütök, İdris Yavuz
FIFA Video Yardımcı Hakem
Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan, Ömer Faruk Turtay