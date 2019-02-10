10 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Nagatomo'dan hakeme şok küfür!

Galatasaray'ın Japon sol beki Nagatomo, maçın 43. dakikasında hakem Ümit Öztürk'e yönelik 'f*ck off' derken görüntülendi. Fenerbahçeli Soldado'nun Kayserispor maçında aynı küfür yüzünden oyundan atılması tartışmaları beraberinde getirdi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 10.02.2019 20:11
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Nagatomo'dan hakeme şok küfür!

*Görüntüler BeIN SPORTS'tan alınmıştır.

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Nagatomo'dan hakeme şok küfür!
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Nagatomo'dan hakeme şok küfür!
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Nagatomo'dan hakeme şok küfür!
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Nagatomo'dan hakeme şok küfür!
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