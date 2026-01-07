Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'yı gözüne kestirdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, dünya yıldızlarını kadrosuna katma hedefi doğrultusunda ses getirecek bir ismi daha gündemine aldı.
Takvim'in haberine göre; SarıKırmızılılar'ın, Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva için sezon sonu transfer planı yaptığı öğrenildi. İngiliz ekibinin devre arasında ayrılığına sıcak bakmadığı Silva'nın sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı belirtilirken, Galatasaray yönetiminin bu süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın, tecrübeli futbolcunun transferini Leroy Sane sürecine benzer bir stratejiyle sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. Manchester City kariyerinde büyük başarılara imza atan Silva, İngiliz deviyle toplam 433 maça çıktı.