Galatasaray'dan ses getirecek transfer!





Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, dünya yıldızlarını kadrosuna katma hedefi doğrultusunda ses getirecek bir ismi daha gündemine aldı.

Takvim'in haberine göre; SarıKırmızılılar'ın, Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva için sezon sonu transfer planı yaptığı öğrenildi. İngiliz ekibinin devre arasında ayrılığına sıcak bakmadığı Silva'nın sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı belirtilirken, Galatasaray yönetiminin bu süreci yakından takip ettiği ifade ediliyor.