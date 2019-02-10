10 Şubat 2019, Pazar
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Diagne golünü attı sosyal medya çıldırdı!
Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında oynanan Galatasaray, Trabzonspor maçına ilk golü atan Diagne ve hakem Ümit Öztürk'ün tartışmalı kararları damga vurdu. İşte sosyal medya kullanıcılarının Diagne ve Ümit Öztürk tepkileri.
Giriş Tarihi: 10.02.2019 20:49
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