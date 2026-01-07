Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe’ye sürpriz transfer önerisi! İtalyanlar duyurdu

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi! İtalyanlar duyurdu

Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'ye sürpriz bir isim önerildi. Sarı lacivertliler de gündemine gelen o futbolcuyu masaya yatırdı. Transfer kararının ise hafta sonuna kadar verileceği kaydedildi.





Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Corriere dello Sport, Lazio'nun Portekizli sol beki Nuno Tavares'in sarı-lacivertlilere önerildiğini duyurdu.

Fotomaç'ın derlediği haberde; Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncuyu değerlendirmeye aldığı da vurgulandı. Kulübe yakın kaynaklar da bu transfer girişimini doğruladı ve son kararı teknik direktör Domenico Tedesco'nun vereceğini belirtti.