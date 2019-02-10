Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu

Trabzonspor, Galatasaray'ın ilk 11'inde ki İstiklal Marşını söyleyebilen tek Türk futbolcusu ümit Öztürk tarafından katlediliyor.Penaltı yanlış.Diagne 2 . Sarıdan atılmalıydı.Fuck off diyen nagomoto hala oyunda!! Yazıklar olsun