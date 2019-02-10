10 Şubat 2019, Pazar
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Galatasaray'ın penaltıdan attığı ilk golün penaltı olmadığını belirten Ahmet Çakar, Diagne'nin ikinci sarı karttan atılması gerekirdi dedi.
İşte Ahmet Çakar'ın Galatasaray Trabzonspor maçı hakkındaki tweeti:
Trabzonspor, Galatasaray'ın ilk 11'indeki İstiklal Marşı'nı söyleyebilen tek Türk futbolcusu Ümit Öztürk tarafından katlediliyor. Penaltı yanlış.Diagne 2 . sarıdan atılmalıydı. 'F... off' diyen Nagatomo hala oyunda! Yazıklar olsun.
Rıdvan Dilmen: Müdahale görmedim.
Spor yazarı Rıdvan Dilmen ise Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla alakalı 'Ben müdahale görmedim. Yanılıyor olabilirim.' ifadelerini kullandı.
Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu
Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 Giriş Tarihi: 10.02.2019
Spor yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Trabzonspor maçının devre arasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çakar, Galatasaray Trabzonspor maçı hakemi Ümit Öztürk'ü ağır dille eleştirdi.
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı. Maçın ilk devresi Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle bitti. Spor yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray Trabzonspor maçının devre arasında attığı tweetle gündeme geldi.
Galatasaray'ın penaltıdan attığı ilk golün penaltı olmadığını belirten Ahmet Çakar, Diagne'nin ikinci sarı karttan atılması gerekirdi dedi.
İşte Ahmet Çakar'ın Galatasaray Trabzonspor maçı hakkındaki tweeti:
Trabzonspor, Galatasaray'ın ilk 11'indeki İstiklal Marşı'nı söyleyebilen tek Türk futbolcusu Ümit Öztürk tarafından katlediliyor. Penaltı yanlış.Diagne 2 . sarıdan atılmalıydı. 'F... off' diyen Nagatomo hala oyunda! Yazıklar olsun.
Trabzonspor, Galatasaray'ın ilk 11'inde ki İstiklal Marşını söyleyebilen tek Türk futbolcusu ümit Öztürk tarafından katlediliyor.Penaltı yanlış.Diagne 2 . Sarıdan atılmalıydı.Fuck off diyen nagomoto hala oyunda!! Yazıklar olsun— Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) 10 Şubat 2019
Rıdvan Dilmen: Müdahale görmedim.
Spor yazarı Rıdvan Dilmen ise Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla alakalı 'Ben müdahale görmedim. Yanılıyor olabilirim.' ifadelerini kullandı.
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