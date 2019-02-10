10 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu

Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 Giriş Tarihi: 10.02.2019

Spor yazarı , Galatasaray - Trabzonspor maçının devre arasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çakar, Galatasaray Trabzonspor maçı hakemi Ümit Öztürk'ü ağır dille eleştirdi.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı. Maçın ilk devresi Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle bitti. Spor yazarı , Galatasaray Trabzonspor maçının devre arasında attığı tweetle gündeme geldi.

Galatasaray'ın penaltıdan attığı ilk golün penaltı olmadığını belirten Ahmet Çakar, Diagne'nin ikinci sarı karttan atılması gerekirdi dedi.

İşte Ahmet Çakar'ın Galatasaray Trabzonspor maçı hakkındaki tweeti:

Trabzonspor, Galatasaray'ın ilk 11'indeki İstiklal Marşı'nı söyleyebilen tek Türk futbolcusu Ümit Öztürk tarafından katlediliyor. Penaltı yanlış.Diagne 2 . sarıdan atılmalıydı. 'F... off' diyen Nagatomo hala oyunda! Yazıklar olsun.
Rıdvan Dilmen: Müdahale görmedim.

Spor yazarı Rıdvan Dilmen ise Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla alakalı 'Ben müdahale görmedim. Yanılıyor olabilirim.' ifadelerini kullandı.
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