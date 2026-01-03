Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Anthony Musaba'ya teşekkür mesajı yayınladı.

Karadeniz temsilcisinden yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Anthony Musaba…Kulübümüze katıldığın günden bu yana hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde verdiğin mücadele ve katkılarınla bu tarihi yolculuğun önemli parçalarından biri oldun. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM: