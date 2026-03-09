UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Liverpool'da teknik direktör Arne Slot basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EKSİK İSİMLER HAKKINDA

Arne Slot maç öncesinde takımdaki eksiklerle ilgili, "Federico dün akşam bizle değildi. Sakatlığı devam ediyor. Alisson'un antrenmanın sonlarına doğru bir ağrısı oldu. Bunu kontrol ettik ve oynamaya hazır olmadığına karar verdik. Pazar günü oynayabilir ancak yarın oynayamayacak durumda." dedi.



"ÇOK İYİ İKİ TAKIM OYNAYACAK"

Maça ilişkin Slot, "Galatasaray'la daha önce oynamıştık. O maçtan sonra daha iyi tanıdık onları. Galatasaray'a ve Okan hocaya büyük bir saygım var. Beşiktaş'a karşı oynadılar yakın zamanda. 10 kişi kalmalarına rağmen kazandılar. Bu da nasıl mücadeleci olduklarını gösterdiler. Yarın çok çok iyi olmamız lazım ki Liverpool'a avantajlı geri dönelim. Çok yakın bir maçtı ilk oynadığımız. Penaltı da işi değiştiren bir şey oldu. Yarın çok iyi iki takım oynayacak". dedi.



"G.SARAY ÇOK SİLAHLARI VAR"

"Galatasaray'ın çok silahları var ve geçiş oyunları da bu silahlarından bir tanesi. Bu bağlamda ilk aklınıza gelen oyunculardan birisi de Osimhen olacaktır. Bunun yanı sıra ileride oynayan Galatasaray'ın üç oyuncusu da çok hızlı oyuncular. Barış Alper Yılmaz örneğin, bizim için geçtiğimiz maçta çok zorladı. Yer yer fazlasıyla hızlı kaldık bizim için, onlara yetişebildiğimiz anlar oldu. Bunların hepsinin farkında olmalıyız. Ve zaten daha önce onlara karşı oynadığımız için bu oyuncuları tanıyoruz. Ne kadar kaliteli olduklarını, ne kadar hızlı olduklarını biliyoruz. Karşı takımın avantajlarını ve silahlarını iyi bildiğimiz için biz de bunlara hazırlık yapabiliriz."

"ISLIKLAR O KADAR ŞİDDETLİYDİ Kİ..."

"Galatasaray stadyumundaki atmosfer inanılmaz. Özellikle ıslıklama. Top bize geçtiğinde taraftarların ıslıkları o kadar şiddetliydi ki, daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bunu tecrübe ettik." dedi.