Fenerbahçe ile Samsunspor tarihlerinde 66. kez karşı karşıya geliyor

Ligde Fenerbahçe ve Samsunspor arasında daha önce oynanan 65 müsabakada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde etti. Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi.

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de yarın 66. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 65 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi. İki ekip arasındaki son 4 lig maçı ise berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Samsunspor, lige verilen arada Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geldi. Adana'daki müsabakayı sarı-lacivertliler, 2-0 kazanarak finale yükseldi.

FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Samsunspor ile sahasındaki 32 maçta sadece 2 kez mağlup oldu.

Rakibini sahasında 22 kez yenen sarı-lacivertliler, İstanbul'da 8 de beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandırırken kalesinde ise 19 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.