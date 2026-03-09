Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerde Oleksandr Zubkov açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Her rakibe karşı alınan 3 puan önemli. Erken gelen kırmızı kart belki bizim adımıza biraz fırsat yaratmış olsa da rakibe kırmızı kart sonrası fırsatlar verdiğimiz durumlar da oldu. Aslında kırmızı kart sonrası biraz yavaşladık belki de. Tabii ki kolay değil 10 kişi kalmış bir rakibe karşı oynamak. Tabii ki mutluyuz 3 puanla döndüğümüz için ama bu da bize her zaman mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Aslında tarzım yeni değil. Trabzonspor'a ilk katıldığımda saçlarım yine bu şekilde beyazdı. Onun da şans getirdiğini söyleyebiliriz."