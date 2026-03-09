Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerde Stefan Savic açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Başlangıçtan itibaren iyi oynadığımız bir maçtı. Kırmızı kart sonrasında ritmimiz biraz düştü ama sonrasında kazanmasını bildik. Rakibimizin kontra ataklardan fırsatlar bulmaya çalıştı ama önemli olan şey 3 puandı. Şunu hatırlatmak isterim; geçen sefer verdiğim röportajda da şunu ifade etmiştim. Ligin ikinci yarısında alınacak her galibiyet ligin ilk yarısındaki alınacak galibiyetlerden daha zor olacak. Çünkü ikinci yarıda takımlar daha da fazla mücadele ediyor. "

"Umarım Batagov'un ciddi bir sakatlığı yoktur. Takımda çok yetenekli ve geleceği parlak oyuncular var. Hem profesyonellikleri hem de karakterleriyle uzun süre katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Takımımızda farklı bir karışım var. Gençliği ve tecrübeyi birlikte görüyoruz. Oyuncular potansiyellerine ulaştıklarında Trabzonspor'a büyük katkı sağlayacaklardır"