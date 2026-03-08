Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak maçta VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Müsabakada VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da da Mustafa Savranlar görev yapacak.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ DE BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak diğer karşılaşmaların da VAR hakemlerini açıkladı.

Çaykur Rizespor – Hesap.com Antalyaspor VAR: Özgür Yankaya AVAR: Abdullah Bora Özkara

Gaziantep FK – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük VAR: Davut Dakul Çelik AVAR: Mehmet Salih Mazlum

TÜMOSAN Konyaspor – Kasımpaşa VAR: Bülent Birincioğlu AVAR: Samet Çavuş