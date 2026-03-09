Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk oldu. Bordo mavililer mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 45+7. dakikalarda Paul Onuachu kaydederken, 53. dakikada Bilal Bayazit'in kendi kalesine attığı gol farkı üçe çıkardı. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 83. dakikada German Onugkha'dan geldi.

Zecorner Kayserispor'da Dorukhan Toköz, 7. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını erken dakikalarda 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 54'e yükseltirken, Zecorner Kayserispor 20 puanda kaldı.