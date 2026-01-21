Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 7. hafta maçında Atletico Madrid'i sahasında ağırladı. Temsilcimiz, maçın henüz 4. dakikasında Giuliano Simeone'nin golüyle 1-0 geriye düştü.
Sarı-kırmızılılar beraberlik golünü ise 20. dakikada buldu. Roland Sallai'nin Atletico Madrid ceza sahası içerisinde attığı pasa müdahalede bulunan Marcos Llorente, topu kendi ağlarına yolladı.
İŞTE O GOLLER
Atletico Madrid Giuliano Simeone'nin golüyle öne geçti. pic.twitter.com/UjeqES5q2B— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2026
⚽ GOOLLL! Marcos Llorente topu kendi kalesine gönderdi maçta şimdi beraberlik var! pic.twitter.com/Hs61Kh5yL4— TRT Spor (@trtspor) January 21, 2026