Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 23.haftasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile kozlarını paylaşıyor. Koç Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler kritik mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ
1. Periyot oynanıyor:
Virtus Bologna: 19
Fenerbahçe Beko: 9
(SKORU GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.