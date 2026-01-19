Usta yazardan Fenerbahçe'nin yıldızına övgü: Tam bir avcı gibi!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe takımları Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe, konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı. (FB spor haberleri)
Ne maç başlangıcıydı be! Top bir o kalede bir bu kalede… Tedesco elinde sol bek oyuncusu olmaması dolayısıyla o bölgede Mert Müldür'e görev verdi. Heyhat Alanya ekibinin sağ beki Hadergjonaj, Mert'in adeta üstünden geçti. Onun önünde oynayan Kerem takım savunmasına hiç yardımcı olmayınca Alanyaspor sağ tarafından sürekli gelerek etkili oldu.
Hadergjonaj İlk yarıda 1 gol 1 asist yaptı. Bunu bizler net bir şekilde görürken Tedesco neden göremedi? Gelelim orta sahaya… Büyüklere önermekten dilimde tüy bitti Maestro'yu… İnanın menajerleri benim kadar çalışmadı! Fenerbahçe'nin en kuvvetli bölgesi dediğimiz orta sahasına karşı tek başına savaştı ve üstünlük kurdu ilk yarıda… Vallahi helal olsun. Talisca'yı en önde oynatmak bence büyük hata. Santrfor arkasında daha etkili oluyor.
Çok konuşulan Oosterwolde- Ogundu pozisyonu var. Oosterwolde'nin bir müdahalesi olduğu muhakkak. Ama Ogundu kendisini yere saniyeler sonra atıyor. Yani devam kararı doğru. İlk korneri 48. dakikada kullanılıyorsan ve rakibe bu kadar topla oynama fırsatı veriyorsan bazı şeyler yolunda gitmiyor. İkinci yarı sakatlıktan yeni dönen Semedo'nun yerine Yiğit Efe girip sistem değişince Fenerbahçe orta saha üstünlüğünü ele geçirdi. Talisca, Duran'la beraber oynadığında daha etkili oluyor. Hatasından çabuk dönen, doğru oyuncu değişiklilerini yapan teknik direktörlerin hastasıyız! Nitekim Tedesco ilk yarıda ne kadar yanlış yaptıysa 2. yarı o kadar doğruları yaptı. Amansız takip devam ediyor. Fenerbahçe zor fikstürde ilk galibiyetini alırken G.Saray puan kaybetti. Kazanma alışkanlığı kazanmak hakikaten çok önemli.
MUSTAFA ÇULCU - YORUM SORUNU SÜRÜYOR
Alanyaspor maça adeta golle başladı. Hadergjonaj müthiş vurdu. Fenerbahçe çabuk toparlandı, beraberliği buldu. Alanyaspor istekli, iştahlı ve muazzam isabetli pas oyununa devam etti. Fenerbahçe'nin sol kanadında Mert Müldür'ün bölgesini çok etkili kullandılar. Kerem yardıma gelmeyince, Mert tek kaldı. Fenerbahçe ilk yarı etkisizdi, tel tel döküldü. Korneri yok, rakibine faulü bile yok. Fenerbahçe ikinci yarıya etkili ve istekli başladı. Oosterwolde topa agresif olacağına rakibe olunca sıkıntılar yaşıyor. Maestro-Talisca pozisyonunda Tedesco'nun tepkisi yersizdi.
İtiraz etti ve sarı kart gördü. Ceketini çıkarıp, fırlattı ikinci sarıdan ihraç olmalıydı ama hakemler cesaret edip ihraç edemediler! Alanyaspor iki kez öne geçtiği maçta ikinci yarı oyundan düştü, rölantiye alıp beraberliği tutmaya gidince adeta intihar etti. Sahneye Asensio ve Talisca kalitesi çıktı. Kötü oyuna rağmen zor deplasmanda Fenerbahçe'yi ipten aldılar. Mehmet Türkmen'in 12. kural faul ve fena hareketlerdeki, yorum ve karar kalite sorunu devam ediyor. 8'de rakip ceza alanı içinde ilerleyen Semedo'ya yandan gelip kalça ile giren ve oyuncuyu dağıtan Duarte'nin bu eylemi sahada penaltıydı ama hakem çözemedi. 20'de Asensio'nun kapalı koluna gelen topta ve 38 de Ogundu- Skriniar pozisyonunda Alanyaspor penaltı bekledi, devam kararları doğru penaltı yok. 11'de top Aliti'den çok net kornere gitti hakemler aut verdiler. Mehmet Türkmen bazı hatalarına rağmen maçtan ülke futbol ikliminde iyi çıkmayı bildi.
GÜRCAN BİLGİÇ - TALISCA KRALLIĞI!
Yelkenlerin rüzgarla dolduğu periyotu yakalamışken, kazanmak dışında formül yoktu Fenerbahçe'de… Ama oyun bunu söyletmedi. İlk 45'te Alanyaspor'un boğucu baskısı altında, bırakın kazanan oyunu, maçın berabere bitmesi "mucize" gibiydi. Maç Fenerbahçe'nin solu ile (Kerem – Mert) ile Alanya (hıh sağı (Hadergjonaj – Efecan) arasında geçiyordu. Yönlendirmeler Semedo ile Musaba'yı "yok" haline geçirip, Oosterwolde ile ön tarafın top kullanmadaki eksikliklerini plan haline geçirdi. Alanya için her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki ikinci yarıdaki Tedesco hamlelerine kadar. Yiğit Efe – Semedo değişikliği ile üçlüye döndüler. Alanya üç adama baskı yapmaya kalkınca orta sahada eksildi.
Guendouzi merkezden sağa geçince, Asensio ile İsmail oyunu yönlendirmeye başladı. Alanya sahasında kalmak zorunda kaldı. Bu andan itibaren "sabır" devreye girdi Fenerbahçe adına. Ayağa paslar ve temaslı baskıyı kullanmaya başladılar. Talisca "krallığında" affedilmeyen hatalar kuralı işlemeye başladı. Tam bir avcı gibi, uygun fırsatları "tehlikeye" ve "gole" çeviren büyücü gibiydi Brezilyalı. Ligin yeniden başlaması için "büyük takım – büyük futbolcu" karakterini taşıyan sonuç lazımdı ki; aldılar. Alanya takım olarak kafa tutmayı beceren, pas organizasyonunu doğru yapan ve pozisyon oyunundan çok öne geçmiş bir ekip. İki kere öne geçip, arkasında duramadılar, çünkü Asensio ile Talisca'ları yoktu. Tedesco'nun iyi gitmeyen oyuna hamle yapması, sistemi değiştirmesi, farklılık araması da takdire değer.