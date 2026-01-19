Buna karşın Aslan cephesi tüm tekliflere kapıyı kapattı.

Sözleşmesi 2028'de sona erecek yıldız oyuncu için Teknik Direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından, "Torreira ile ilgili iddialar çıktı. Aslında bize ondan yana gelen hiçbir şey olmadı. Gayet mutlu. Transfer dönemi ister istemez takımı etkiliyor" ifadelerini kullanmıştı.