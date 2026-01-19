Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok! Cimbom o teklifi geri çevirdi
Ailevi nedenlerle Güney Amerika'ya gitmek isteyen Lucas Torreira, Atletico Mineiro ile prensipte anlaşsa da Galatasaray yönetimi kapıyı kapattı. Sarı-kırmızılılar, 6.5 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Devre arası transfer döneminde sessiz kalması nedeniyle eleştirilen Galatasaray yönetimi, önceliği Lucas Torreira dosyasına verdi.
Akşam'da yer alan habere göre, ailevi gerekçelerle Türkiye'den ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusuna sezon ortasında izin verilmeyeceği net biçimde bildirildi.
Orta sahada yaşanan sıkıntılar nedeniyle yönetim, teklif ne olursa olsun Torreira'yı bırakmama kararı aldı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Torreira, Atlético Mineiro ile prensipte anlaşmaya vardı.
Ancak Mineiro'nun Galatasaray'a sunduğu 6.5 milyon euroluk bonservis teklifi sarı-kırmızılılar tarafından reddedildi.
8.5 MİLYON EUROYA ÇIKTILAR
Brezilya ekibinin, Torreira ile yıllık 6 milyon euro seviyesinde el sıkıştığı, Galatasaray'a yapılan teklifin ise 8.5 milyon euro bandına çıkarılmasının planlandığı öğrenildi.
Buna karşın Aslan cephesi tüm tekliflere kapıyı kapattı.
Sözleşmesi 2028'de sona erecek yıldız oyuncu için Teknik Direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından, "Torreira ile ilgili iddialar çıktı. Aslında bize ondan yana gelen hiçbir şey olmadı. Gayet mutlu. Transfer dönemi ister istemez takımı etkiliyor" ifadelerini kullanmıştı.
ALTERNATİF FRED
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Atletico Mineiro'nun, Torreira dışında Fenerbahçe forması giyen Fred ile de ilgilendiği belirtiliyor.
Sarı-lacivertlilerin 32 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euro bonservis talep ettiği, yüksek maaş yükünün de pazarlıkları zorlaştırdığı ifade ediliyor.