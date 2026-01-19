Trabzonspor, kupadaki farklı İstanbulspor galibiyetinden sonra ligde Kocaelispor'u da yenerek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Yeni takviyeler ve Onuachu'nun dönüşü ile çok daha iyi bir Trabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Camianın ve taraftarların Fatih Tekke ve bu takıma daha fazla destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu takım ve Fatih hoca, daha fazla desteği ve sevgiyi hak ediyor.