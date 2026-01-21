UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı çok özlediğini ifade eden Nijeryalı golcü, "Galatasaray'ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç %50-%50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımızı vardı. Mutluyum performansımızdan." dedi.

CITY MAÇI HAKKINDA KONUŞTU

Devler Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Manchester City mücadelesi hakkında konuşan Osimhen, "Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Oradan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.