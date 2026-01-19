Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, sol bek transferini noktalamaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki Norveçli futbolcu Mathias Lovik’i bugün ya da en geç yarın İstanbul’a getirmeyi planlıyor. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor, sol bek hamlesinde sona yaklaştı. Fotomaç'ta yer alan habere göre bordo-mavililer, Parma forması giyen 22 yaşındaki Mathias Lovik için geri sayıma geçti. Karadeniz ekibi, Norveçli futbolcuyu bugün ya da en geç yarın İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaları attırmayı hedefliyor.

SAVUNMA HATTI GÜÇLENİYOR

Ocak ayı transfer döneminde savunma hattını takviye eden Trabzonspor, ilk olarak stoper bölgesine Wolfsberger'den Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna katmıştı. Fırtına, şimdi de sol bekte Lovik hamlesiyle savunmasını daha da sağlamlaştırmayı planlıyor. Genç oyuncunun 4,5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor; böylece Lovik, bordo-mavililerin devre arasındaki ikinci transferi olacak.

RAKAMLARLA LOVIK

Mathias Lovik, bu sezon Parma formasıyla 12 maçta 742 dakika süre alırken 1 asistlik katkı sağladı. Performansıyla dikkat çeken sol bek, hücum katkısı ve atletizmiyle öne çıkıyor.

GENOA MAÇINDA KULÜBEDE

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Lovik, Parma'nın Serie A'da dün Genoa ile oynadığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Bu sezon genellikle ilk 11'de görev alan genç futbolcunun, transfer süreci nedeniyle son maçta kulübede yer alması dikkat çekti.