UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Villarreal'e karşı 2-1'lik skorla galip gelen Ajax, transferde gözünü Türkiye'ye çevirdi.
Galibiyetin ardından Hollanda ekibinin Futbol Direktörü Marijn Beuker, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız isimleri hakkında transfer toplantısı yapmak amacıyla İstanbul'a iniş yaptı.
Telegraaf'ta yer alan habere göre, Ajax'ın hedefinde deneyimli bir 6 numara var.
Bu isimler arasında, Fenerbahçe'de kiralık olarak bulunan Edson Alvarez var.
Beuker, N'Golo Kante'nin transfer edilmesi halinde yedek kalacağını düşünen Alvarez'in menajeriyle bir görüşme yapmayı planıyor. Dünya Kupası yaklaşırken yedek kalmak istemeyen Meksikalı oyuncu, eski kulübü Ajax'a kapılarını her zaman açık tutuyor.
Hollanda devinin bir diğer transfer hedefi ise Galatasaray forması giyen Lucas Torreira.
Uruguaylı oyuncunun menajerinin, "Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor." ifadeleri kullanması üzerine harekete geçen Ajax'ın, Torreira'yı listesinde ilk sıralarda tuttuğu belirtildi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı maç öncesi konuşan Torreira, "Son zamanlarda geleceğimle ilgili çok konuşuldu ama ben gerçeklerle yönettim kendimi, kalbimden konuştum hep. Ailenizden uzak bu tür durumları yönetmek zor. Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum, şu anda önemli bir dönemden geçiyoruz. Buradan gitmek istediğimi kendim söylerim. Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım." ifadelerini kullansa da Ajax'ın harekete geçebileceği konuşuluyor.
Hollanda ekibinin transfer listesinde bulunan isimlerden bir tanesinin de Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettiği Manuel Ugarte olduğu ifade edildi. Uruguaylı orta sahanın Manchester United'daki durumu, belirsizliğini koruyor.