Uruguaylı oyuncunun menajerinin, "Lucas Torreira biraz moralsiz, motivasyonunu kaybetti ve evine daha yakın olmak istiyor. Atletico Paranaense, ona Galatasaray'da aldığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf ediyor." ifadeleri kullanması üzerine harekete geçen Ajax'ın, Torreira'yı listesinde ilk sıralarda tuttuğu belirtildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı maç öncesi konuşan Torreira, "Son zamanlarda geleceğimle ilgili çok konuşuldu ama ben gerçeklerle yönettim kendimi, kalbimden konuştum hep. Ailenizden uzak bu tür durumları yönetmek zor. Galatasaray'a konsantre olmak istiyorum, şu anda önemli bir dönemden geçiyoruz. Buradan gitmek istediğimi kendim söylerim. Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım." ifadelerini kullansa da Ajax'ın harekete geçebileceği konuşuluyor.