Galatasaray ile ismi transfer iddialarında gündeme gelen Club Brugge'ün orta saha oyuncusu Raphael Onyedika, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Havalimanından video paylaşan Onyedika'nın bindiği uçağın TC uyruklu ve Türk bayraklı olması dikkat çekti. İşte o paylaşım... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, henüz kadrosuna bir takviye yapmazken ismi transfer iddialarında Galatasaray ile geçen Club Brugge'ün orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Onyedika, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havalimanında yer alırken Nijeryalı futbolcunun bindiği özel jetin TC uyruklu ve Türk bayraklı olması dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM