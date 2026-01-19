Çakar yazısında karşılaşmayı, "Ölüp ölüp dirilmek herhalde dün geceki maç için en iyi tarif olur" sözleriyle özetledi. Fenerbahçe'nin galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koymadığını savunan Çakar, ilk yarıda "süper bir Alanya, skandal bir Fenerbahçe" olduğunu vurguladı. İlk yarının son anında direkten dönen topun gol olması halinde Alanyaspor'un soyunma odasına 3-1'le girebileceğini belirten Çakar, bu pozisyonu maçın kırılma anı olarak değerlendirdi.