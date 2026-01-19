Ahmet Çakar’dan Alanya’da Fenerbahçe yorumu: Ölüp ölüp dirildiler!
Sabah yazarı Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyeti sert ifadelerle değerlendirdi. Çakar'a göre sarı-lacivertliler oyunu değil, "kalite anlarını" kazandı. İşte Çakar'ın değerlendirmesi... (FB spor haberleri)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında puan farkını 1'e indirdi. Mücadeleyi Sabah'ın usta yazarı Ahmet Çakar kaleme aldı.
Çakar yazısında karşılaşmayı, "Ölüp ölüp dirilmek herhalde dün geceki maç için en iyi tarif olur" sözleriyle özetledi. Fenerbahçe'nin galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koymadığını savunan Çakar, ilk yarıda "süper bir Alanya, skandal bir Fenerbahçe" olduğunu vurguladı. İlk yarının son anında direkten dönen topun gol olması halinde Alanyaspor'un soyunma odasına 3-1'le girebileceğini belirten Çakar, bu pozisyonu maçın kırılma anı olarak değerlendirdi.
Alanyaspor'un Hadergjonaj'ın golüyle maça adeta galip başladığını yazan Çakar, Fenerbahçe'nin dağınık görüntüsüne rağmen Talisca'nın skoru eşitlediğini hatırlattı. Ancak sarı-lacivertlilerin toparlanamadığını, duran topta yapılan amatör bir markaj hatasıyla yeniden geriye düştüğünü ifade etti.
İkinci yarıda Alanyaspor'un geri çekildiğini ve hücumu düşünmediğini belirten Çakar, "İşte o anlarda oyun organizasyonu değil, kalite ortaya çıktı" dedi. Musaba'nın beraberliği getiren golü ve ardından Asensio'nun Talisca'ya attığı pasla gelen galibiyet golünün "lig kaderini değiştirebilecek" nitelikte olduğunu yazdı.
Hakem performansına da değinen Ahmet Çakar, "Bir-iki faul hatası dışında maçı iyi yönetti" görüşünü paylaştı. Oosterwolde'ye yönelik kırmızı kart tartışmalarında ise devam kararının doğru olduğunu savundu.
Çakar, yazısını şu ifadelerle noktaladı: "Bazen lig yarışında kötü oynarken de kazanmayı bilmek gerekir. Fenerbahçe dün gece tam olarak bunu yaptı."