Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Atletico Madrid'in yıldızı Thiago Almada ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

Başkent ekibinden transfer iddialarına yönelik yanıt geldi.

Atletico Madrid Profesyonel Futbol Direktörü Mateu Alemany, Galatasaray maçı öncesinde Movistar kanalına açıklamalarda bulundu. İspanyol ekibinin yöneticisi, Atletico Madrid'in transfer politikası hakkında, "Hocamızla birlikte neye ihtiyacımız olduğu, ne istediğimiz ve aradığımız profil konusunda kararlarımız çok net. Piyasa zorlu ve sert olsa da, üst düzey bir veya iki oyuncu getirme imkanımız olup olmadığını görmek için uzun süredir çalışıyoruz. Hocamız ve teknik ekiple üzerinde anlaştığımız, konuştuğumuz ve derinlemesine incelediğimiz çok net bir planımız var. Sonuna kadar bu planı takip edeceğiz. Transferin bitmesine on gün kaldı, neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'A YANIT

Thiago Almada'ya dair söylentiler ile ilgili konuşan Alemany, "Thiago Almada'nın Galatasaray'a transfer ihtimali tamamen gündem dışı." yanıtını verdi.