UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe günü evinde Aston Villa'yı ağırlayacak.

Maç öncesi basın mensuplarının karşısında çıkan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin sözleri şu şekilde:

"Tabii ki zor bir maç olacak. Fenerbahçe, çok iyi bir takım. İyi, kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Tutkulu bir atmosfer olacak. Bu maçı oynamayı bekliyoruz. Fenerbahçe, çok tanınan bir takım. Avrupa Ligi'nde de sonuna kadar gidebilecek güçteler. Zor bir maç olacak.

ASENSIO VE DURAN SÖZLERİ

Marco Asensio ve Jhon Duran çok iyi oyuncular. Asensio, çok tecrübeli. Geçen sene birlikteydik. Bizde büyük performans gösterdi. Fenerbahçe, böyle kaliteli oyuncuları alabiliyor. İyi bir takım. Duran da aynı şekilde. Suudi Arabistan'a gitti ve buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Rakibimize saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe'nin her futbolcusu çok tehlikeli ve önemli.

MAÇA GELMEYENLERİ AÇIKLADI

Soru: "Fenerbahçe maçı için hangi oyuncular seyahat edemedi?"

Unai Emery: "Martinez, Kamara, McGinn, Allyson ve Barkley gelemedi."